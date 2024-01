Paci abbandona la politica: "Torno a fare la gallerista"

"Troppi conflitti professionali: torno a fare la gallerista". Con poche righe Barbara Paci, consigliere comunale e dirigente cultura e innovazione per Fratelli d’Italia, ha rassegnato le sue dimissioni dalle due cariche politiche. Una scelta che La Nazione aveva anticipato nei giorni scorsi, nonostante il vivace impegno di Paci in alcune battaglie, come la salvaguardia del Belvedere dal progetto di ristrutturazione. "Il ruolo politico attivo che ho svolto con passione e a viso aperto da ormai quattro anni – argomenta l’ex consigliere – ha generato una serie di rilevanti conseguenze verso il mio lavoro, la mia funzione e la mia posizione professionale che hanno prodotto conflitti d’interesse professionali che mi impongono con rammarico di effettuare una scelta. Nello stesso tempo, nuove sfide e impegni professionali, sia in Italia che all’estero, sono sopraggiunti. A questi devo necessariamente rivolgere tutta la mia attenzione ed energia. Per tali ragioni mi vedo costretta, con profondo dispiacere, a rassegnare le dimissioni sia dal mio ruolo di consigliere comunale per il comune di Viareggio, sia da quello di dirigente cultura e innovazione per FdI. Ruoli che spero di aver svolto con serietà ed impegno. Ringrazio prima di tutto il partito FdI per la fiducia accordatami, i colleghi consiglieri ma soprattutto i cittadini che sono stati per me in questi anni fonte di stimoli, battaglie di valore e opportunità di crescita. Una crescita sia personale che focalizzata sulla tutela e la protezione di luoghi che racchiudono l’essenza e l’identità stessa della città – prosegue – nonché la sua vocazione turistica. Viareggio e Torre del Lago hanno mille problemi e personaggi storici che rischiano di essere dimenticati e trascurati nella ricerca di una cultura dell’effimero o per sterile ambizione politica. Torno a essere ciò che ero e sono: un tecnico, una storica dell’arte, una gallerista. Rimango a disposizione della comunità con le mie competenze e qualifiche maturate in oltre 25 anni di attività nell’ambito dei Beni Culturali"

L’onorevole FdI Riccardo Zucconi, che nel luglio 2022 aveva annunciato l’ingresso di Paci nelle file della Meloni, esprime "profondo dispiacere" per le sue dimisioni. "Il partito e il nostro gruppo consiliare perdono una persona di grande competenza e di spessore in un settore come quello della cultura, dove è massimo invece a livello nazionale l’impegno per rivalutare le posizioni del centrodestra".

Francesca Navari