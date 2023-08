Pacchetto Scuola via alle domande

Aprono domani i termini di presentazione delle domande per il Pacchetto Scuola 202324. Possono richiederlo i residenti nel comune di Camaiore, appartenenti a nuclei familiari con un Isee non superiore a euro 15.748,78 e che non abbiano ancora compiuto 21 anni al 22 settembre. Le domande di ammissione dovranno essere presentate

online sul portale camaiore.ecivisi.it. dal 25 agosto al 22 settembre 2023.