È uscita la graduatoria del pacchetto scuola, incentivo economico erogato alle famiglie su base Isee da destinare al sostegno delle spese necessarie per la frequenza scolastica, l’acquisto dei libri e del materiale didattico e altre tipologie di servizi scolastici. Il contributo è pari a 200 euro per l’Isee tra 0 e 5mila; a 170 euro per Isee fino a 10mila e a 150,80 euro per Isee fino a 15.748,78 euro. Le risorse destinate al contributo ammontano complessivamente a 44.358,08 euro tra regionali e provinciali, a fonte di un aumento delle domande rispetto allo scorso anno del 25 per cento. La somma è stata impiegata per intero, a eccezione di un residuo di 1,67 euro che verrà impiegato una volta recepite le indicazione della Regione. La graduatoria dei beneficiari delle risorse del Pacchetto scuola è consultabile sul sito del Comune.