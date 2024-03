Otto smottamenti in corso: "Casoli cade giù a valle"

"Il governo ha tolto ai Comuni risorse indispensabili per la sicurezza idrogeologica". La denuncia arriva al sindaco di Camaiore Marcello Pierucci (nella foto in alto), che ieri mattina ha lanciato un accorato appello al’esecutivo perché torni sui suoi passi. "Ci hanno comunicato l’uscita di un decreto che bloccherà circa 400 milioni di euro di investimenti per la manutenzione del territorio – spiega il primo cittadino –: si tratta di fondi per i bandi Pnrr su cui i Comuni hanno già fatto delle progettazioni, e dunque sostenuto delle spese".

Nel caso specifico di Camaiore, "abbiamo ottenuto un finanziamento da due milioni di euro per la messa in sicurezza del versante di Casoli, dove si è verificato uno degli eventi più importanti del secolo, secondo solo alle tragedie del ’98. I due milioni devono essere impegnati per un paese che ad oggi ha ancora delle necessità importanti: sul versante del cimitero del paese, il suolo si abbassa ogni anno di qualche centimetro. Lo dico chiaramente: se non mettiamo in sicurezza la zona, il cimitero lo ritroviamo in Candalla. E invece, da un giorno all’altro, con dei progetti e degli studi già avviati, ci viene detto che questi soldi non arriveranno più, e che forse verranno recuperati con dei fondi ministeriali, una formula per dire che ci lasciano senza le risorse necessarie".

Al momento, siamo alla fase dell’appello al governo. Ma il sindaco Pierucci annuncia che andrà fino in fondo. "Devono ripensare questa scelta scellerata che può causare danni enormi a tutto il territorio – sottolinea –; qualora il mio appello non dovesse essere accolto, mi farò carico di mettere insieme tutti i sindaci interessati dal problema per aprire una lotta comune. È una cosa su cui non possiamo soprassedere. Oltre tutto, i tempi sono ristretti: l’intervento a Casoli è fermo da luglio dell’anno scorso. La percezione che abbiamo è che, a livello centrale, stiano incontrando delle difficoltà a gestire tutti i progetti del Pnrr. Questa, tuttavia, non è una giustificazione per distogliere le risorse di cui i Comuni hanno un disperato bisogno. Noi siamo attivi su tutti i finanziamenti che ci sono stati concessi: la ristrutturazione della biblioteca l’abbiamo chiusa con sei mesi di anticipo; sul mercato ortofrutticolo siamo avanti rispetto al cronoprogramma. La nostra parte, come si vede, la stiamo facendo: ora tocca al governo fare la sua".

Anche perché, con la situazione che stanno vivendo i Comuni interessati dai guai prodotto dal maltempo, senza un forte supporto dagli enti centrali si rischia l’abbandono a se stesso del territorio. "Gli eventi atmosferici fuori controllo non permettono più un’adeguata programmazione sulla gestione del territorio – conclude Pierucci –; la cattiva manutenzione ha sicuramente un peso, ma non è l’elemento essenziale dei fenomeni reiterati di dissesto idrogeologico. A Camaiore abbiamo otto frane attive in questo momento, nessuna delle quali legata alla manutenzione delle zanelle. Otto frane non possono essere gestite unicamente con le risorse comunali: Camaiore ha un margine di manovra di due milioni e mezzo, e solo per gli eventi franosi si parla di interventi da circa due milioni complessivi".

DanMan