Otto milioni per Puccini Il governo premia Veronesi

Otto milioni di euro, in un unico atto. Con il maxi stanziamento, dopo il milione e mezzo già in dotazione, il governo Meloni “assicura“ il maestro Alberto Veronesi alla guida del Comitato per la celebrazioni pucciniane e risponde (non troppo velatamente) alle richieste di dimissioni piovute, trasversalmente, sul presidente. Sia per le polemiche sollevate dalla sua contestazione alla prima di Bohème, che il maestro Veronesi ha diretto con una benda sugli occhi "per non vedere le scene" dell’allestimento in pieno “Maggio francese“, sia per chi contesta al presidente una carenza di programmazione nell’organizzazione del centenario pucciniano.

"Se il governo non avesse avuto fiducia nella mia direzione e nel lavoro del Comitato – rimarca Veronesi – avrebbe potuto erogare i fondi in piccole tranche. Invece è evidente che la volontà è dare continuità al percorso avviato". "Questa – prosegue – è una risposta limpida ai molteplici gufi che in questi mesi invece di preoccuparsi di fare qualcosa per la cultura del nostro territorio si svegliano ogni mattina con un solo pensiero in testa: “Veronesi si deve dimettere“". E come direttore artistico del Comitato, Veronesi rivendica con forza "Il successo dei primi due concerti inaugurali, affidati ad artisti eccelsi del panorama lirico, che hanno attratto quasi dieci mila persone in piazza Napoleone a Lucca e al Gran Teatro di Torre del Lago" e l’attenzione ricevuta dai media "Mai – aggiunge – si era parlato di Puccini con questa intensità".

"Adesso – prosegue il presidente Veronesi – il Comitato può rivolgersi con serenità all’organizzazione dei concerti di settembre, il 16 a Lucca e il 17 a Milano, con la Filarmonica della Scala diretta dal grande maestro Zubin Mehta". Da riprogrammare invece lo spettacolo di Giancarlo Giannini dedicato alle “Eroine Pucciniane“ che sarebbe dovuto andare in scena domenica al Gran Teatro, ma rinviato (forse ad agosto) "a causa – spiega Veronesi – delle querelle con la Fondazione Festival Puccini". Dalla quale il maestro è stato licenziato dopo la contestazione a Bohème, e sostituito sul podio dell’orchestra. "Ho già impugnato il provvedimento. E – conclude Veronesi – spero che a causa di queste incomprensioni Torre del Lago, la terra scelta da Puccini, non perda il suo ruolo centrale nelle Celebrazioni a vantaggio di Lucca".