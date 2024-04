Ossigeno alle frazioni. Sconto sulla Tari 2023 per le attività delle colline

Tari sgravata del 25 per cento per gli esercizi commerciali delle frazioni collinari. L’amministrazione ha deliberato la concessione di un contributo inerente al pagamento della Tari per l’anno 2023 per gli esercizi di vendita al minuto e di somministrazione che si trovano ad una altitudine di più di 250 metri sopra il livello del mare, e dunque nelle frazioni delle Seimiglia e di Nocchi, Pontemazzori, Torcigliano, Pieve, Marignana, Casoli, Metato, Greppolungo, Pedona, Monteggiori, Santa Lucia, Montemagno e La Culla.

"Si tratta di un ulteriore atto di sostegno, da parte dell’amministrazione, nei confronti delle piccole realtà paesane collinari – si legge in una nota del Comune – che più di tutte avvertono l’attuale contesto di crisi economica generale. I piccoli esercizi contribuiscono a rendere vive le frazioni, valorizzando le colline del nostro Comune e fornendo un servizio di fondamentale utilità sia per la popolazione che per i turisti che scelgono il territorio camaiorese".

"Con questo atto riconfermiamo la nostra volontà di sostenere e tutelare le nostre caratteristiche frazioni – commenta l’assessore al commercio Andrea Favilla –; mon è solo un contributo economico, che ha comunque la sua importanza nel commercio collinare, ma soprattutto un investimento sui nostri paesi, che devono continuare a vivere. L’amministrazione sarà sempre dalla loro parte".

Per poter usufruire dello sgravio, il titolare dell’attività dovrà produrre la documentazione idonea a dimostrare l’avvenuto pagamento della Tari per l’anno 2023 e presentare la domanda sull’apposito modello, scaricabile dal sito del Comune, entro il 30 aprile.