Osservazioni al Piano. Oggi chiudono i termini

Proroga per la presentazione delle osservazioni al Piano strutturale del Comune, lo strumento di pianificazione urbanistica, presentato lo scorso mese nel corso di due assemblee pubbliche a Seravezza e Querceta. Il nuovo termine per la presentazione di eventuali osservazioni, inizialmente fissato al 24 dicembre, è stato rimandato a oggi.

L’intera documentazione, compresa la valutazione ambientale strategica, può essere consultata al settore Cultura del territorio, nella sede municipale di Seravezza in via XXIV Maggio oppure sul sito web del Comune, all’indirizzo www.comune.seravezza.lucca.it, accedendo alla sezione dedicata al Piano strutturale. Per quanto concerne le osservazioni, potranno essere indirizzate all’Ufficio Protocollo del Comune in via XXIX Maggio 22 – Seravezza, oppure tramite posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected], con la dicitura “Settore Cultura del territorio – Osservazioni al Piano Strutturale” e/o “Settore Cultura del territorio – Osservazione alla Valutazione Ambientale Strategica”. Per info: 0584/757758 o [email protected].