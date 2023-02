Osservatorio, via alle candidature

Manifestazione d’interesse per la selezione di 5-7 cittadini che comporranno l’Osservatorio Rifiuti Zero, l’organo atto a monitorare il percorso verso rifiuti zero indicando le criticità e le possibili soluzioni al fine di renderlo trasparente e partecipato. L’incarico, onorario e gratuito, avrà durata di due anni o comunque pari al mandato dell’osservatorio. Le domande, indirizzate al sindaco, dovranno essere redatte in carta semplice usando il modello predisposto. Le richieste dovranno arrivare entro l’11 marzo 2023 mediante consegna diretta al Comune (ufficio protocollo) o tramite Pec all’indirizzo [email protected] Tutte le informazioni, inclusi i requisiti per la partecipazione al bando, sono consultabili nell’avviso pubblico presente sul sito istituzionale dell’ente (sezione bandi attivi).