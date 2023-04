Osservatorio sistemato Grazie a due benefattrici

Quando l’amore per la bellezza, la natura e il territorio supera qualsiasi distanza geografica. Nei giorni scorsi, all’Oasi Lipu è stato inaugurato un nuovo osservatorio, frutto della ristrutturazione del capanno demolito nel 2019 perché danneggiato e non più utilizzabile. Già, ma con quali fondi? "Il recupero è stato possibile grazie a due signore amiche della Lipu e benefattrici – si legge in una nota del Comune – che hanno donato le risorse necessarie, donando poi l’osservatrorio ai nipotini di tre e cinque anni". Fin qui, tutto (quasi) normale: sono tante (ma mai troppe) le persone che, in un modo o nell’altro, cercando di prendersi cura del territorio in cui vivono. Peccato che le due signore non vivano qua.

"Vista la presenza all’inaugurazione delle due sorelle – racconta l’assessore all’ambiente Mario Navari – sono andato a ringraziarla personalmente per il nobile gesto e per capire da cosa nascesse questa scelta. Con mia grande meraviglia, scopro che le due sorelle non sono originarie di queste zone ma abitano vicino a Napoli, e non sono mai state sul lago di Massaciuccoli. Vista la simpatia della signora napoletana ad accontentare le mie curiosità, cerco di capire le ragioni di fondo di quella donazione, e lei mi risponde: ’Perché amiamo la natura, gli animali. E perché dobbiamo fare qualcosa per i miei nipoti e per i ragazzi’". La signora non è voluta apparire – conclude Navari –; purtroppo, in questa assurda società appaiono spesso quelli che dovrebbero provar vergogna. Questo gesto, però, rimette le cose sui binari giusti". Nelo specifico, a essere risistemato grazie alla buona volontà (e alle disponibilità) delle due benefattrici è un capanno storico realizzato sul camminamento alla metà degl anni Ottanta.