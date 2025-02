Ossa lungo la battigia, passante chiama le forze dell’ordine. Smentita l’origine umana, appartengono a un cane o un lupo

Non hanno origine umana le ossa rinvenute sulla battigia di Fiumetto da un cittadino intento a portare a spasso il proprio cane. In base all’esame effettuato dal medico legale Stefano Pierotti, incaricato dal pm del Tribunale di Lucca Enrico Corucci, le ossa appartengono infatti alla zampa di un canide (cane o lupo) di grossa taglia. La scoperta risale a domenica, anche se in un primo momento il cittadino non ci aveva fatto caso più di tanto. La curiosità lo ha spinto poi a tornare lunedì mattina sullo stesso punto della battigia, fino alla decisione di allertare il ’112’ temendo che potesse trattarsi di resti umani. Sul posto gli agenti del commissariato di polizia di Forte dei Marmi e il personale dell’Asl per gli accertamenti del caso. Il pm ha quindi disposto il sequestro delle ossa per farle analizzare, fino all’esito che ha scongiurato la natura umana delle ossa.