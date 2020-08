Laura non c’è, ma non ci sono neanche le mascherine. Ha scatenato una ridda di polemiche il video che immortala Nek mentre canta a una festa privata al Twiga con il pubblico intorno che balla e canta insieme a lui senza indossare alcun dispositivo di sicurezza. E’ successo mercoledì sera in occasione della tradizionale festa che il locale del patron Briatore offre ogni anno alla propria clientela. All’appuntamento ha risposto un centinaio di persone, tra cui il cantante emiliano, socio del Twiga da sei anni. In base al racconto...

Peccato, però, che le immagini lascino pochi dubbi sul comportamento dei clienti, palesemente senza mascherina e appiccicati l’un con l’altro. L’amministratore delegato del Twiga Mario Cambiaggio non si nasconde dietro un dito ma ci tiene a ridimensionare l’episodio. "Non c’è stato nessun concerto. Era la festa per i clienti del bagno, tra cui Nek che è qui da sei anni. Una semplice cena, offerta da noi come momento conviviale – spiega – durante la quale è stato messo dal dj un brano di Nek. Lui ha cantato come omaggio agli amici del bagno. E le persone che erano al ristorante si sono alzate dal tavolo per cantare con lui: il tutto è durato non più di due minuti, visto che Nek si è alzato a metà brano, e alla fine i clienti hanno ripreso a mangiare tutti insieme. Non neghiamo quelle immagini, ma vanno contestualizzate". E mentre sui social infuriano i duelli tra favorevoli e contrari, il sindaco di Pietrasanta Alberto Giovannetti coglie l’occasione per lanciare un appello: "Invito tutti a rispettare le regole e il buon senso. Vale da sempre per il Twiga, come per qualsiasi altro locale o attività. Ho sempre detto che le discoteche non andavano chiuse, purché ci sia uno scrupoloso rispetto delle normative e dei protocolli anti-Covid. Le situazioni, in ogni caso, vanno contestualizzate e conosciute. E’ evidente che ci siano aspetti anche strumentali attorno a questo caso. Invito tutti alla responsabilità". Al Twiga, che rimarrà aperto come ristorante fino alla seconda settimana di settembre, è giunta infine una buona notizia: i tamponi eseguiti dall’Asl al personale del locale hanno dato tutti esito negativo. "Siamo soddisfatti – dice ancora Cambiaggio – nell’apprendere che le misure che sono state adottate nell’arco di tutta la stagione siano state efficaci".

Daniele Masseglia