Ospiti da tutto il mondo per l’apertura di Yare

Ha preso avvio la Yachting Week in Toscana che ogni anno, anticipando la stagione nautica, si svolge nel cuore del distretto nautico più rinomato al mondo, con epicentro a Viareggio e estendendosi da Grosseto a La Spezia. Una intensa settimana di lavori all’interno della quale saranno esplorati tutti gli aspetti legati al mondo dello yachting, mettendo in primo piano non solo le imbarcazioni stesse, ma anche l’immensa filiera di imprese e professionisti che ruotano attorno alle imbarcazioni: dai comandanti e gli equipaggi che le gestiscono, alle imprese che con il loro know- how rendono sempre più tecnologiche le imbarcazioni presenti a Yare, fino a tutto il mondo che gestisce la formazione dei giovani futuri operatori di questo mondo, grazie alla Fondazione ISYL.

La Yachting Week sarà anche un’occasione per favorire il confronto tra fornitori consolidati e startup emergenti, con un focus particolare su quest’ultime durante l’evento Seatec/Compotec, assieme allo sviluppo dei temi legati alla territorialità e portualità, grazie ad un confronto con i Marina della Toscana. All’interno della yachting week Yare – Yachting Aftersales and Refit Experience, con il suo rinomato focus sull’incontro comandanti-imprese, vedrà la partecipazione di oltre 500 ospiti, con oltre 120 comandanti provenienti da ogni angolo del globo. Si prevede inoltre la presenza di esperti internazionali nel settore della nautica e del turismo, pronti a condividere le loro conoscenze e esperienze.