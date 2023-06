Ospedale in prima linea "Lavoreremo in sinergia con la guardia medica per evitare il collasso"

di Daniele

Mannocchi

Ospedale sull’orlo del collasso? No. Ad assicurarlo è la direttrice del Versilia Lisanna Baroncelli, che traccia un profilo della situazione non certo entusiasmante, ma neppure così pessimistico.

Direttrice, l’estate è alle porte. Siamo attrezzati?

"In questo momento, il pronto soccorso registra un numero di accessi standard. In genere, siamo sui 180185 al giorno, compresi i pediatrici. Sono numeri consistenti, ma non è una fase critica. Chiaro che non l’arrivo della stagione qualcosa cambierà".

Il sindacato Fials parla di una situazione al limite.

"No, direi di no. Ci aspettiamo, come tutti gli anni, un incremento fisiologico degli accessi dovuto all’estate. Accessi che però, per fortuna, sono di bassa priorità. Incrementano di parecchio i numeri ma non impattanto più di tanto dal punto di vista della gravità".

Si tratta comunque di persone in attesa di essere visitate. E purtroppo, da qualche tempo, arrivano notizie poco edificanti di rabbia sfogata sul personale sanitario.

"Gli accessi non sono stratificati nelle 24 ore. Ci sono, epidemiologicamente, delle fasce orarie di maggiore afflusso di utenza. E stiamo mettendo in campo ogni sforzo per tutelare il nostro personale. È presente un servizio di vigilanza h24 al pronto soccorso, abbiamo un sistema di accoglienza che è già in essere e la direzione infermieristica sta lavorando e ha lavorato per garantire rinforzi durante il periodo estivo. Ultimo ma non meno importante, per gli aspetti assistenziali stiamo approntando all’interno del perimetro ospedaliero una posizione di continuità assistenziale. Non siamo a regime, ma contiamo di essere operativi il prima possibile. In questo modo, la guardia medica potrà prendere in carico gli accessi di bassa priorità che, per l’appunto, sarebbero più indicati proprio per la guardia medica.

Basterà?

"È una sperimentazione che siamo felici di aver attivato al Versilia. Contiamo di rendere questa posizione di continuità un punto di riferimento, perché spesso l’utenza riscontra nell’ospedale una soluzione rapida a problemi di lieve entità che potrebbero essere risolti dal medico di medicina generale. È chiaro, però, che tra notturni e festività questa figura non è sempre disponibile e diventa più comodo venire in ospedale. Questa postazione servirà a rispondere a quegli accessi che per il pronto soccorso sarebbero impropri".

Avete delle stime sull’impatto benefico sul pronto soccorso?

"Possiamo fare delle ipotesi, ma trattandosi di una sperimentazione bisognerà attendere i risultati, che comunque contiamo essere molto positivi. Monitoreremo con attenzione. Con questo doppio binario, vogliamo avere accessi più appropriati a entrambe le strutture".

Per quanto riguarda l’ospedale, si parla di carenze in organico per circa cento unità. Conferma?

"Messa così, è troppo generica. Il Versilia, così come l’Azienda Toscana Nord-Ovest, si trova in un momento di fatica sul fronte delle risorse umane. Ma il nostro ospedale ha visto arrivare un certo numero di medici di area medica, specialisti, neurologi, internisti che hanno rinvigorito le fila dei medici ospedalieri. Inoltre, i medici arruolati soprattutto in area medica e medicina interna impiegano circa un terzo delle loro attività orarie interne al pronto soccorso, cosa che ha permesso di rinforzare il settore. Ci sono anche specializzandi che hanno bisogno di tutoraggio, ma comunque hanno dato nuova lina. Già ora, i numeri sono aumentati grazie alle nuove acquisizioni".

Si tratta quindi di dirottare le risorse dove c’è più bisogno?

"Rimanendo ovviamente nello stretto ring contrattuale previsto. L’azienda è stata lungimirante e sta sfruttando le occasioni per poter cercare di coprire adeguatamente sia dal punto di vista della preparazione professionale, sia nei numeri per le parti più carenti. È ovvio che alcuni settori sono in sofferenza, ma l’azienda sta lavorando alacremente su tutti i fronti, compreso quello dei primariati da confermare. Ci auguriamo che a breve vengano espletati gli iter per le nuove nomine".

Il mare si agita ma la barra rimane dritta: si può riassumere così?

"La barra è dritta. E per il funzionamento complessivo del sistema, voglio sottolineare l’importanza dell’alta professionalità dei nostri medici di pronto soccorso e dell’area medica, in particolare per la mole di ricoveri da gestire. E ancora la tramutatologia, l’area chirurgica di ortopedia, la rianimazione e la cardiologia. Tutti lavorano con preparazione e grande serietà, e alcuni stanno facendo davvero i salti mortali con le risorse a loro disposizione. Noi, come direzione, lavoriamo per intercettare le criticità organizzative, che non sempre sono risolvibili con uno schiocco di dita. Ma siamo tutti sulla stessa barca e lavoriamo nella medesima direzione".