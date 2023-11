Oreste Giannessi, il papà del Nettuno

“Se fosse ancora in vita, ogni giorno sarebbero scintille... Ve lo immaginate Oreste Giannessi a discutere di questi tempi della direttiva Bolkestein?”. I titolari degli stabilimenti balneari che lo hanno avuto come presidente di categoria per molti anni non hanno dubbi: Oreste Giannessi - scomparso nell’aprile del 2003, a 94 anni, - si sarebbe sì fatto il sangue marcio, ma al tempo stesso la simbolica linea del Piave non avrebbe ceduto. Anzi, visto che l’inventiva e la conoscenza totale - da autodidatta puntiglioso: era nato come mozzo e poi cameriere in una nave passeggeri - delle norme e dei regolamenti del comparto demaniale era tale e profonda avrebbe messo in imbarazzo gli stessi legislatori. Sì, Oreste Giannessi è stato davvero un gigante dell’universo balneare non solo di Viareggio: il Nettuno, la sua creatura, il suo ‘orticello’ curato amorevolmente, era nel entrato nel suo radar imprenditoriale nei primi anni ‘50, dopo avere lavorato nel mondo dei trasporti.

Innamorato della sua città, aveva fatto volare il Nettuno nell’indice di gradimento balneare a livello nazionale: negli anni ruggenti, era il punto d’incontro di tanti personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo. Cliché perpetuato nel tempo. Ma Giannessi guardava con passione alla crescita della città, a migliorare l’offerta di eventi che avrebbe fatto ricadere vantaggi economici su tutti i comparti: eccolo dunque, a rimboccarsi le maniche, con altri “giganti” dell’epoca (della politica e dell’imprenditoria) per far sì che a Viareggio prendesse forma la “Mostra della nautica” o la “Fiera del libro”, manifestazioni che dopo un decollo verticale sono poi finite troppo presto in archivio. Un impegno a tutto tondo per la città, come quando fu uno dei promotori - con echi che arrivarono anche nelle stanze romane - della protesta di Viareggio, contro il progetto di ridurre le fermate dei treni o di riscrivere le norme del capitolato della gestione degli arenili che riteneva, lui e ovviamente tutta la categoria, decisamente penalizzanti per i concessionari. Oreste Giannessi si è dunque speso per Viareggio, con slancio e dedizione, tutte qualità che lui e altri balneari hanno messo in pratica andando a prestare soccorso con i patini prima nel Polesine (primi anni ‘50) e poi a Firenze (1966). Unico vezzo, incastonato in una figura carismatica, il rito pomeridiano - così racconta chi l’ha conosciuto - di mettere a friggere i bomboloni...