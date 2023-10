Ora vivono grazie a Leo. I suoi organi a due persone

Due persone vivono grazie al cuore e alla generosità della famiglia di Leonardo Brown, il 21enne viareggino che ha perso la vita alla metà di luglio dopo un tragico incidente in Darsena. Nei giorni immediatamente successivi al decesso, come riportato dal nostro giornale, una donna aveva ricevuto un rene di Leonardo per un trapianto. La madre della ragazza, nel giro di qualche giorno, era riuscita a rintracciare Manuela Pardini, la mamma di Brown, per ringraziarla della generosità. E pochi giorni fa, un’altra donna – stavolta una moglie – ha scritto a Manuela per significarle tutta la sua commozione e la riconoscenza per la scelta di donare gli organi, pur in un momento di grande dolore. I polmoni di Leonardo, infatti, sono stati portati di volata a Siena e sono stati trapiantati al marito della donna, che in questo modo ha avuto salva la vita.

"Leo vive e respira". Poche parole, accompagnate da un cuore. Non serve altro, a Manuela, per esprimere l’emozione nel leggere le parole di riconoscenza scritte da Loredana, la moglie dell’uomo a cui i polmoni di Leonardo hanno permesso di tornare a respirare.

"Le scrivo per ringraziarla del gesto fantastico che ha fatto tre mesi fa, nonostante il grande dolore – l’incipit del messaggio –; era la sera dell’11 luglio quando mio marito ha ricevuto la chiamata dall’ospedale di Siena: ‘Sei pronto? Stanno arrivando due polmoni buoni per te. Vieni il prima possibile che ti prepariamo per il trapianto’. Così siamo partiti, io e lui, in macchina per il pronto soccorso e questa nuova vita. Durante la notte è iniziata l’operazione, lunga più di 12 ore, fino al giorno dopo. L’ho rivisto dopo 24 ore in terapia intensiva, l’operazione era andata bene. E lì ho appreso che aveva ricevuto due polmoni da un ragazzo di 20 anni che aveva avuto un incidente stradale. E da lì a poco, leggendo i social e i giornali, ho capito che quei polmoni erano del suo amato Leonardo. Sono stati mesi duri e intensi – chiude Loredana –; oggi mio marito sta meglio, è a casa con me, il nostro bimbo di 9 anni che ha sempre visto il suo papà che stava male attaccato all’ossigeno. Sta facendo tanta fisioterapia ma finalmente respira". Grazie al cuore grande di una famiglia che, nonostante il dolore, ha fatto la scelta di aiutare gli altri.

DanMan