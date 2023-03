"Ora sono soddisfatta Un lavoro partecipativo"

VIAREGGIO

Nei mesi scorsi era stata lei ad accompagnare il sottosegretario Vittorio Sgarbi a Torre del Lago per mostrargli il progetto del Comune. Sollevando alcuni dubbi, a cominciare proprio dai pilastrini. Ora Barbara Paci, dirigente nazionale del dipartimento cultura ed innovazione di FdI e consigliere comunale a Viareggio, si ritiene soddisfatta dell’accordo raggiunto. "Un accordo – afferma – che vede la modifica del progetto che era stato proposto dall’amministrazione comunale verso delle linee che tutelano la salvaguardia ed il restauro conservativo di un luogo iconico come il Belvedere Puccini". "Una grande vittoria – rivendica Paci – perché sono riuscita ad indicare la strada da percorrere rispetto a quella voluta fortemente dall’amministrazione comunale per la conservazione di alcuni elementi del progetto originario; elementi che il Ministero ha pienamente accolto ed accettato". "Avremo – quindi continua Paci – una riqualificazione che ho sempre fortemente voluto del Belvedere dove la figura di Puccini sarà valorizzata e messa in maggiore evidenza attraverso la scultura del maestro Paolo Troubetzkoy che verrà collocata in asse con villa Puccini e senza l’affiancamento della scultura del cane Pippo o di altri monumenti in prossimità. La revisione generale del progetto prevederà il mantenimento della valenza figurativa dei pilastrini di fronte alla villa Puccini, come elementi fortemente identificativi del luogo pucciniano e nella zona in prossimità del gazebo Triscornia sarà ritrovata la valenza progettuale del primo progetto del 1930, con un approdo per le imbarcazioni. Le panchine originali verranno conservate, come i lampioni che dovranno mantenere lo stile in linea con il contesto storico. Una grande soddisfazione grazie a un grande lavoro partecipativo che finalmente è stato riconosciuto anche dall’amministrazione comunale".