"Ora per tanti conviene fare altri mestieri"

Maria Bracciotti*

Ormai è chiaro che la crisi del personale turistico, cioè la difficoltà continua che hanno le aziende del settore nel trovare lavoratori per coprire tutte le mansioni necessarie a mandare avanti le attività, non riguarda solo la questione del reddito di cittadinanza. Con le nuove norme nazionali il reddito di cittadinanza sta svanendo. Credo piuttosto che dobbiamo prendere tutti atto di come la società dei giovani è cambiata. Molti che prima del Covid trovavano impiego nel comparto turistico si sono rendirizzati in altri settori. Le minori richieste delle aziende turistiche, soprattutto gli hotel a lungo chiusi, hanno spinto tanti a guardarsi intorno. E nel frattempo sono aumentate le occasioni di occupazione nell’impiantistica e nell’edilizia, grazie ai bonus del 110%. Sono persone che hanno lavorato per mesi con i weekend liberi, quando nel turismo non c’è né sabato né domenica. Chi a fine anno ha preso lo stesso stipendio, si chiede: “Chi me lo fa fare di rinunciare di nuovo a tutte le feste?“. In passato gli studenti d’estate facevano garzoni, camerieri, aiuti bagnini per mettersi in tasca soldi per qualche soddisfazione. Oggi i ragazzi non hanno più bisogno del sussidio estivo. Il lavoro estivo per gli studenti era un ingresso nella comunità del lavoro. Noi ospitiamo tanti ragazzi per gli stage alberghieri e linguistici a giugno. Ma la maggior parte a cui chiediamo se vuole fare la stagione, risponde di no. Preferisce il mare e le vacanze. La mia non è una critica, è il riconoscimento di come la società è cambiata. Inoltre manca la formazione professionale. Servirebbe un contratto di lavoro di hotel e ristoranti che aiuti la formazione dei giovani, da fare prima della stagione per averli pronti in estate, dando loro una stagione lavorativa più lunga. Nell’artigianale questi contratti ci sono, nel turismo no. E invece la formazione è una lacuna gravissima del nostro comparto.

*Presidente Albergatori Lido di Camaiore