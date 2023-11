Ora la svolta c’è stata. Camaiore ha liquidato a Sea 400 mila euro: "Bene per la comunità"

VIAREGGIO

Il Comune di Camaiore con una determina, firmata dal dirigente, Leonardo Giannecchini, ha provveduto a saldare le somme intimate nei tre precetti emessi da Sea sulla base dei decreti ingiuntivi riconosciuti dal Tribunale di Lucca. Complessivamente, nelle scorse ore, sono stati emessi tre mandati di pagamento per un importo totale di 401.452,79 mila euro comprensivi di Iva. Una cifra che comprende i servizi non pagati e ancora dovuti dal Comune di Camaiore a Sea, come riconosciuto dalle sentenze dello scorso 30 maggio, e 82 mila euro di interessi maturati nel corso degli anni per il pagamento (sempre riconosciuti dal giudice del Tribunale di Lucca) oltre alle spese legali sostenute da Sea. Per l’amministrazione di Camaiore un passaggio obbligato, come riconosce lo stesso dirigente nel firmare la determina, per evitare la procedura esecutiva ed ulteriori spese. Un passaggio, come anticipato nell’edizione di ieri de La Nazione, che apre le porte alla definitiva chiusura della cosiddetta ’’guerra dei rifiuti“ conseguente alla decisione assunta dall’allora sindaco di Camaiore, Alessandro Del Dotto, di affidare i servizi di igiene del territorio ad Ersu interrompendo il contratto in essere con Sea. Una decisione che ha dato appunto vita ad un contenzioso da poco meno di 4 milioni di euro (3.994.954,01 per la precisione) in linea capitale, di cui ad oggi con il mandato di pagamento dei tre precetti, Sea ha recuperato ben quasi 3 milioni di euro (2.833.742,48) in cui sono già inclusi i tre mandati di pagamento liquidati, appunto, nelle scorse ore.

A questo punto che succede? Innanzitutto occorrerà vedere come si articolerà l’assemblea di Sea già in programma per domani mattina che vede all’ordine del giorno la revoca ("per giusta causa") dell’amministratore unico Fabrizio Miracolo. E proprio quest’ultimo ieri, appresa la notizia dell’avvenuto pagamento da parte del Comune di Camaiore, sui social ha così commentato: "Un passo significativo verso la trasparenza e la responsabilità: apprendo ora che il Comune di Camaiore ha onorato le tre sentenze a favore di Sea Ambiente SpA, incluso interessi e spese legali. Questo gesto ispira fiducia in un percorso serio e corretto per una soluzione completa della vicenda. Una buona notizia che unisce la comunità".

Del resto l’avvenuto pagamento conferma che proprio l’amministratore unico ha agito non solo nell’interesse di Sea, ma anche in quello di Reti Ambiente proprietaria di Sea al 100 per cento. Una valutazione che, ovviamente, sarà sul tavolo dell’assemblea di domani mattina, dove insieme all’avvocato Miracolo torneranno a sedersi anche il presidente di Reti Ambiente Daniele Fortini e il sindaco Giorgio Del Ghingaro che giovedì scorso erano stati avvistati insieme tra gli stand di Ecomondo, la fiera sulla transizione ecologica tenutasi a Rimini.

Nello stesso tempo, "preso atto delle sentenze emesse dal giudice del Tribunale di Lucca", adesso, si apre la prospettiva concreta di scrivere, finalmente, una nuova pagina, con una rinegoziazione dei rapporti complessivi tra Sea Ambiente e l’amministrazione comunale di Camaiore. Il tutto nell’interesse dei cittadini contribuenti.

ts