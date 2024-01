"Ora “Ala“ potrà giocare". Via libera al tesseramento

Ancora qualche giorno e Ala potrà scendere in campo assieme ai suoi compagni del Forte dei Marmi. Quelli con cui si allena da luglio e che ieri, all’allenamento di rifinitura del venerdì, hanno celebrato il suo imminente tesseramento, che gli permetterà vestire la stessa maglia per la quale lui gli altri ragazzi sudano in campo da mesi. Ala ha 14 anni. Ha perso il padre e la madre ed è arrivato in Italia dal Gambia con lo status di rifugiato di guerra. A luglio ha iniziato ad allenarsi con i pari età del Forte dei Marmi, ma non ha mai avuto il via libera a scendere in campo nelle partite ufficiali. Essendo minorenne, ogni atto burocratico, compreso il tesseramento nella squadra di calcio, deve essere ratificato da un tutore. E il referente di Ala è cambiato alla fine del mese di dicembre. "Il nostro avvocato Stefano Pellacani ha preso contatti con la nuova tutrice del ragazzo – rievoca il direttore generale Brunello Salarpi –; tutti gli altri documenti sono già pronti: ha la frequenza scolastica, il domicilio sanitario, i permessi. Servono soltanto alcuni documenti da parte di chi ne cura gli interessi, che poi invieremo alla Federazione. In genere, una volta inoltrate le carte, si tratta di un’attesa breve, qualche giorno al massimo". La vicenda, dunque, potrebbe arrivare a un epilogo positivo già entro la fine della prossima settimana. Ieri, all’allenamento al campo sportivo ‘Aliboni’ in via Versilia, la squadra ha voluto celebrare con Ala questo ‘rito di passaggio’: l’allenatore ha letto l’ultimo, decisivo documento che, una volta vidimato, consentirà al ragazzo di scendere in campo. E i compagni hanno celebrato con una festicciola. "Il ragazzo è con noi da luglio, si allena con serietà e i compagni gli vogliono bene – continua Salarpi – e ci è sembrato bello che per questo traguardo esultassero tutti insieme… proprio come per un gol".