Opposizioni contro il bilancio: "Troppi aumenti"

Le opposizioni contestano il bilancio del comune di Massarosa secondo cui le magagne superano gli aspetti positivi. "A cominciare dall’aumento della Tari. Poi la quota mensa è aumentata e per passare da un servizio in concessione a uno in appalto, hanno usato i numeri degli iscritti del 2019. Su poco più di 1800 famiglie 1450 dovranno pagarsi il pasto per intero e per poter fare la gara, vorrebbero obbligare i genitori a usufruire di tale servizio". E’ il parere, questo, di Marzia Lucchesi e Pietro Bertolaccini della lista civica Per Massarosa e di Nicola Morelli e Pietro Cima della Lega. "Stessa storia – insistono – per il trasporto e, con questi costi, noi abbiamo il sospetto che i servizi non potranno essere attivati e che, come al solito, la colpa dell’eventuale mancata attivazione sarà attribuita a chi non avrà scelto di usufruirne". Per quanto riguarda i fondi del pnrr "tra tutti quelli che si potevano presentare – dicono – viste per esempio le condizioni delle strade e delle scuole, si è scelto di investire sulla piscina (che già avrebbe potuto andare bene così com’è) e sull’asilo nido di Piano di Mommio (quando ne abbiamo già uno nuovo di zecca e mai utilizzato a Piano di Conca). Il ritardo nell’approvazione del bilancio ci ha costretti in esercizio provvisorio e che questa situazione ha impedito di spendere soldi per qualsiasi tipo di lavoro".