Opposizione Unita contro l'Amministrazione Barsotti, "Non accettiamo di essere contestati"

"L’amministrazione Barsotti non accetta di essere contestata". Le opposizione unite – Lega, Fdi, Per Massarosa – stigmatizzano l’atteggiamento della maggioranza e difendono i cittadini che si sono dati appuntamento in municipio per protestare contro "scelte che si sono concretizzate in tasse sempre più pesanti da sostenere. L’amministrazione vorrebbe controllare anche la minoranza e si duole del fatto di trovarsi di fronte a un’opposizione compatta". Nel mirino dell’opposizione finiscono anche i giudizi lanciati sul comportamento tenuto dai consiglieri in assise. "Chiedere documenti che per legge devono essere allegati al bilancio consuntivo e la cui presa visione è un diritto dell’opposizione, chiedere spiegazioni su eventuali dubbi e insistere perché questi dubbi vengano fugati, non è mancanza di rispetto – sottolineano i consiglieri –; lo è invece ignorare i diritti della minoranza e imporre alla cittadinanza atti e documenti a nostro avviso irregolari".