Opere pubbliche. Provinciale, via parallela per evitare gli ingorghi

Territorio sostenibile: il piano delle opere pubbliche passa dalla giunta al consiglio comunale per essere discusso ed approvato con il bilancio dell’ente. Arlecchino tutto pubblico, ex cartiera come teatro a cielo aperto e la strada alternativa: un libro di idee e disegni ambiziosi da realizzare entro il mandato.

Va bene il privato per organizzare concerti internazionali, ma per la sostanza si punta sui soldi pubblici: il sindaco Marcello Pierucci non è fautore di project o partenariati che ipotecano i beni ed illustra i punti cardine del progetto cittadino, che corre dal mare ai monti passando per il centro storico, cercando di cucire le zone con piste ciclabili e ridare vita alla vecchia stazione in vista di affluenze di giovani e giovanissimi. Tutto per il Comune e coi fondi di enti pubblici. Ne ha parlato anche a proposito di Bussoladomani e del Lido da rilanciare secondo un turismo trasformato e musicale: quale sarà quindi la scelta cardine per dare linfa a questo Comune turistico?

“Intanto, per adesso, si tratta di parlare del piano triennale che la giunta sottoporrà al consiglio – spiega Pierucci – e ribadisco che l’opera cardine è e rimane l’Arlecchino che intendorealizzare, dopo l’abbattimento entro fine anno, completamente con fondi pubblici”. Dunque un lavoro enorme su cui la Regione punta e per cui elargirà milioni di euro di contributi. Nessun privato interessato? “Preferisco un intervento tutto pubblico senza interferenze private – aggiunge il sindaco – Inoltre partirà la riqualificazione delle strade di Lido tra cui via Marconi e via Roma Imperiale dall’Italica al Secco”. Per il capoluogo finalmente si metterà mano alla tanto attesa strada alternativa per Camaiore, parallela all’attuale Provinciale, che dovrà risolvere le decine di ingorghi causati dal frequente imbuto di auto, se accade un incidente, con un’estrema paralisi della circolazione.

E poi c’è l’odea del parco fluviale lungo il fiume Camaiore. “Il piano attuativo dei privati per l’ex cartiera al Duccini è pronto – prosegue Pierucci – L’immobile manterrà le mura perimetrali per trasformarsi in un edificio senza copertura da restaurare per svolgervi eventi lungo il sistema viario che corre di pari passo al fiume”. Un’assoluta novità in mezzo al futuro percorso vita, con panchine e attrezzi per giovani ed anziani. Infine la prosecuzione della pista ciclabile dal pontile lidese fino a Camaiore per arrivare alla stazione da migliorare specie in vista dei futuri spettatori di Bussoladomani. "Inoltre costruiremo cinque parcheggi nelle frazioni collinari oltre a uno nuovo in zona ex Dogana – conclude il sindaco – con l’ulteriore messa in sicurezza della Sarzanese”.

Isabella Piaceri