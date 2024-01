Opere pubbliche. Approvato il piano triennale. Interventi per 16 milioni

La giunta ha adottato lo schema di programma triennale delle opere pubbliche 2024-2026, un totale di oltre 16 milioni e mezzo di euro di interventi complessivi con alcuni importanti affidamenti già in questo 2024. Oltre alla manutenzione ordinaria di strade, edifici e verde pubblico, ampio spazio alle scuole con lavori di adeguamento sismico della scuola primaria “Don Aldo Mei” di Bozzano (328.795 euro), ristrutturazione dell’edificio scolastico sede della scuola dell’infanzia e primaria “San Giovanni Bosco” della frazione di Quiesa (100mila euro) oltre alla demolizione e ricostruzione dell’asilo nido di Piano di Mommio “Il Girotondo” con il progetto Pnrr. Ulteriori 400 mila euro saranno stanziati per opere di mitigazione del dissesto idrogeologico lungo via per Montigiano e per la realizzazione pista ciclopedonale “Sentiero dell’Airone Cinerino”, senza dimenticare il maxi intervento sulla piscina comunale, sempre con fondi Pnrrr.

"Un piano triennale importante – commenta l’assessore ai lavori pubblici Stefano Natali – con cui diamo risposte attese al territorio e alle nostre comunità con opere che segnano un cambio di passo ed uno sviluppo in termini di servizi e vivibilità delle nostre frazioni".

Nel 2025, fra i vari lavori, spiccano il mezzo milione di euro per la riqualificazione di piazza Provenzali a Massarosa, il rifacimento di via della Sassaia a Piano di Mommio (oltre un milione di euro), i marciapiedi sulla Sarzanese a Quiesa e la messa in sicurezza della viabilità via del Guado, di via Pioppogatto e via di Balbano, oltre ad alcuni nuovi parcheggi e alla realizzazione dell’auditorium pala polifunzionale a servizio dell’istituto Ccmprensivo “Armando Sforzi”, da mezzo milione di euro.

Tanti anche gli interventi in programma per il 2026 tra cui la riqualificazione piazza della Chiesa San Pantaleone a Pieve a Elici, la riqualificazione ambientale e rigenerazione urbana del lato massarosese del lago di Massaciuccoli dal Caprile alla Brilla, la rifunzionalizzazione dello stadio comunale di Massarosa e la riqualificazione del campo sportivo di Bozzano, la realizzazione della pista ciclabile Bozzano-Massaciuccoli, dei marciapiedi sulla Sarzanese a Piano di Mommio.

"Una programmazione mirata e di ampio respiro – conclude la sindaca Simona Barsotti – adesso a lavoro per procedere con i lavori e gli interventi, aprire cantieri e realizzare opere attese ed importanti per tutti i cittadini".

