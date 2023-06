Opere in piazza Pavimentazione subito rovinata

Il caso vuole che la mostra dell’estate si chiami “Fragilità“, titolo scelto dall’artista francese Bernard Bezzina per le sue creazioni che resteranno esposte fino al 17 settembre. Quasi un sinistro presagio per il destino che è toccato a piazza Duomo visto che la vera fragilità è risultata quella della pavimentazione, danneggiata in più punti (nella foto) a causa delle manovre effettuate dai mezzi che hanno trasportato le opere per la loro collocazione. Con l’aggravante che parliamo di una pavimentazione tutt’altro che vetusta in quanto realizzata lo scorso ottobre, ad oltre 15 anni di distanza dal precedente intervento, e alla modica cifra di 190mila euro. Il divario è netto: da una parte i turisti e gli amanti dell’arte che fotografano e si fanno i selfie intorno alle monumentali sculture, dall’altra i cittadini e i commercianti che indicano quei grossi segni scuri rimasti sulla pavimentazione, in certi casi anche con piccoli solchi.

Un danno, fisico e di immagine, che nemmeno in Comune hanno digerito. "Mi è andato via il cuore – confessa l’assessore ai lavori pubblici Matteo Marcucci – dato che la piazza è stata distrutta a pochi mesi dall’intervento di restyling. C’è poco da dire: piazza Duomo va trattata come il ’salotto’ buono della città, ci vuole più attenzione quando si lavora e ci si muove al suo interno. Purtroppo non si può tornare indietro: l’incidente è successo, complice anche il caldo di cui il bitume ha risentito. Ma ci sono i margini per rimediare al meglio: ho già preso contatti con la ditta che aveva ripavimentato la piazza, stiamo concordando come intervenire. Con chi invece ha causato il danno faremo altre valutazioni, in altre sedi".

d.m.