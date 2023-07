Operazione decoro urbano Pensiline alla stazione Riordino plance allo Stadio

Interventi di miglioria funzionale ed estetica nella piana quercetana con l’installazione di una pensilina per i taxi alla stazione ferroviaria e una risistemazione della plance pubblicitarie allo stadio di Pozzi. A conclusione delle opere condotte dalle Ferrovie dello Stato per la riqualificazione della stazione ferroviaria, il Comune ha dato seguito a un impegno che si era assunto in quanto mancante nel progetto, ovvero di mettere in posa una pensilina con panchina per i viaggiatori che si servono del servizio taxi. "Si tratta di un’opera che non era stata prevista dalle Ferrovie – spiega l’assessore al decoro urbano Adamo Bernardi - e alla quale abbiamo provveduto noi, ritenendola assolutamente necessaria per quanti devono attendere il taxi e potranno in questo modo trovare riparo dal sole e dalla pioggia. L’area ferroviaria è e sarà ancora oggetto di interventi, da parte delle Ferrovie e del Comune, con la piantumazione di alberi e di un’altra pensilina per quanti attendono gli autobus".

È infatti in corso una valutazione congiunta tra Comune e Ferrovie per definire il tipo di piantumazioni adatte alla zona, tenendo ovviamente conto di diversi fattori come la vicinanza della linea ferroviaria. Un intervento che verrà realizzato dalle Ferrovie dopo l’estate. "In fase progettuale sono stati previsti gli spazi da destinare alle piante - aggiunge Bernardi - un intervento necessario sotto diversi punti di vista, ossia per ombreggiare la zona attualmente completamente esposta al sole, per renderla esteticamente migliore e poi perché è sempre più chiaro l’importante ruolo svolto dalle piante anche per l’abbattimento delle temperature". A breve, poi, il Comune provvederà anche all’installazione della pensilina per coloro che saranno in attesa dell’autobus. Altro intervento di miglioria è quello completato allo stadio Buon Riposo di Pozzi dove sono state risistemate le venti plance pubblicitarie, attraverso una sostituzione e diversa distribuzione che va a migliorare l’aspetto estetico ma anche la loro visibilità, rendendole quindi più appetibili per gli sponsor. "Abbiamo provveduto alla sostituzione di quelle presenti e alla ridistribuzione lungo tutto il muro perimetrale dello stadio - precisa Bernardi -, considerato che prima erano aggregate in modo disordinato, sollevandole rispetto alla precedente altezza e distanziandole così da avere un aspetto più ordinato".