Operaio in un cantiere cade e batte la testa: ricoverato in codice rosso

Pietrasanta (Lucca), 31 luglio 2023 – Infortunio su lavoro in un cantiere nel comune di Pietrasanta ( Lucca): oggi pomeriggio, 31 luglio, poco prima delle 15.30, un operaio di 60 anni è caduto probabilmente a causa di un malore in località Montescendi. L'uomo ha riportato un trauma cranico ed è stato trasportato in codice rosso con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale di Cisanello a Pisa.

L'operaio ferito è stato soccorso dai sanitari dell'automedica e dell'ambulanza della Croce Verde di Pietrasanta, che ha accompagnato l'uomo fino al Cinquale, da dove è partito elisoccorso per Pisa. Accertamenti in corso sull'incidente da parte degli operatori della Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro della Asl.