Operai al lavoro in via Mazzini. La sorpresa? Piena collaborazione. Il piano funziona senza proteste

di Daniele Mannocchi

Costeggiando piazza Dante, da nord verso sud, si strabuzzano gli occhi: da via Mazzini non spunta la solita fiumana di auto. Soltanto una signora di una certa età, in sella alla bicicletta, emerge placidamente dal labirinto di cartelli che segnalano l’inizio degli attesi lavori di riqualificazione della principale arteria del centro. Tra non molto, a cantieri chiusi, potrà usare la pista ciclabile che sarà realizzata sul lato nord della strada.

Al momento, però, è costretta a zampettare sul marciapiede. C’è solo lei in tutto l’ultimo isolato di via Mazzini. Persa (temporaneamente) la propria ‘vocazione’ strategica, la strada è stranamente tranquilla. Non ci sono neppure i gruppetti di ragazzi diretti alla stazione, o il naturale deflusso di pendolari appena rientrati in città. Sembra una qualsiasi via di un quartiere secondario. Eppure, i cantieri sono aperti soltanto nel tratto finale, da via Pucci a piazza Dante.

Al momento, l’epicentro del cantiere è all’incrocio con via Puccini, dove gli operai hanno già messo mano ai martelli pneumatici e le ruspe hanno il motore acceso. Si scava per arrivare ai sottoservizi, a più di un metro di profondità, sotto lo sguardo vigile di una signora che fuma una sigaretta sul balcone. Due tracciati profondi, il primo graffio di un intervento che, se non ci saranno intoppi, proseguirà fino alla fine dell’anno, per poi traslocare verso il secondo lotto. Il progetto, ormai, è noto: la carreggiata sarà ristretta e gli stalli sul lato nord spariranno per lasciare spazio a marciapiedi più accoglienti, punteggiati di alberature, a una pista ciclabile protetta e a una fila di parcheggi a lisca di pesce sul versante sud.

Ci vorrà del tempo, e i lavori procederanno a ritroso, verso mare, lotto dopo lotto. La percezione, tuttavia, è che la maggior parte degli utenti di via Mazzini abbiano già dato per ‘persa’ la strada e studiato una soluzione alternativa. Teoricamente, via Mazzini è ancora centrale nel viavai cittadino: si può percorrere fino a via Veneto, dove incontra una biforcazione strategica. Ma le auto che passano si contano sulle dita di una mano, nonostante i minuti che passano. Solo le biciclette e i pedoni si avventurano oltre le transenne, per poi deviare verso le Pascoli, in via Puccini, e rientrare sul marciapiede di via Mazzini dopo aver circumnavigato l’area del cantiere. Chi aveva profetizzato mugugni e polemiche per la chiusura della strada, ad oggi sarà rimasto deluso: tutto tace, a eccezione del ticchettio delle frecce di auto e scooter che svoltano. Gli operai si concedono qualche sorso d’acqua; d’altronde, il sole picchia forte, nonostante sia settembre. Sotto di loro, anche se lentamente, prende forma la nuova via Mazzini.