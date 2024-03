Open day ai nidi. Vallecchia a rischio

Come ogni anno tornano gli Open day nei quattro asili nido comunali in vista delle iscrizioni. L’iniziativa, promossa dal Comune in collaborazione con le cooperative Compass e Crea, è in agenda dall’8 al 16 aprile, con i plessi aperti al pubblico per dare alle famiglie l’occasione di conoscere meglio i luoghi, le attività e le persone che gravitano intorno a questo micro-universo fondamentale per i bambini. L’Open day (ore 17-19) partirà l’8 aprile al “Bambi“ di Fiumetto, per poi proseguire il 10 a “L’Aquilone“ di Strettoia, il 15 a “Il Castello“ di Vallecchia e il 16 allo “Scubidù“ di Città giardino.

Con un cruccio grande così che grava sul nido di Vallecchia. Il basso numero degli iscritti, ma soprattutto l’arrivo del nuovo asilo nido al Marzocchino, che potrà ospitare fino a 50 bimbi, potrebbe infatti mettere a rischio la sopravvivenza de “Il Castello“, al quale sono iscritti anche bimbi residenti a Seravezza. Non solo, nella lista delle preoccupazioni c’è anche lo “Scubidù“ dato che i lavori per installare il condizionatore non sono ancora partiti. Dulcis in fundo, essendo in scadenza il contratto di gestione delle cooperative, i sindacati chiederanno al Comune che nel prossimo bando sia inserita anche la giocheria “Colibrì“ dell’Africa in modo da tutelare le due lavoratrici.

d.m.