Omaggio all’indimenticabile Monica Vitti

Da musa della incomunicabilità a spigliata commediante: non c’è dubbio che Monica Vitti, (foto) , scomparsa nel 2022, è stata un’attrice di grande versatilità a suo agio sia sul registro drammatico che su quello comico. Alla grande attrice italiana è dedicato l’incontro di stasera alle 21 sul cinema promosso dall’Associazione L’Uovo di Colombo: “Monica Vitti, l’attrice totale“ , ingresso libero. Si parla di una importante protagonista del grande schermo. Per Maria Luisa Ceciarelli, nome anagrafico, non fu facile intraprendere la strada dell’attrice. Nel 1968 la trasformazione: Mario Monicelli la consacrò come protagonista della commedia italiana. A fare una chiacchierata divulgativa sull’attrice è il giornalista Umbero Guidi.