Omaggio ai pescatori scomparsi A loro dedicata la riserva medicea

In occasione della presentazione a Palazzo Mediceo della nuova riserva di pesca, denominata “ZRS Riserva Medicea”, sono stati ricordati i pescatori scomparsi che si sono sempre adoperati per il ripopolamento del fiume. Sono state infatti consegnate targhe ai familiari di Andrea Giusti, Andrea Bigotti, Stelio di Manno, Giorgio Calamari e Renato Repetti. Infatti il tratto di riserva, 3 chilometri, è stato dedicato a 5 pescatori del passato, dedicando loro uno specifico tratto. Più di 120 persone erano presenti al debutto della riserva di pesca, fortemente voluta da Gionata Paolicchi che dalla località il Puntone arriva all’Argentiera. In futuro verranno organizzati, a Palazzo Mediceo, anche conferenze ed eventi a tema pesca sportiva, verranno coinvolte scuole e bambini, al fine di divulgare le buone pratiche.