Oltre un secolo di balneazione. Premiati gli stabilimenti storici

Il più antico è il bagno Quilghini, le cui porte si sono aperte un anno prima dell’Unità d’Italia. A seguire altri quattro stabilimenti, ognuno con i propri aneddoti. Testimoni di oltre un secolo di trasformazioni visto che le cinque aziende balneari viareggine premiate ieri dalla Camera di commercio della Toscana nord ovest sono entrate ufficialmente nel Registro nazionale delle imprese storiche grazie alla loro attività centenaria. D’ora in poi potranno sfoggiare il marchio “Impresa storica d’Italia“ al pari delle oltre 2.450 imprese italiane iscritte nel registro dal 2011, anno in cui fu istituito da Unioncamere in collaborazione con le Camere di commercio e con il coordinamento scientifico del Centro per la cultura d’impresa.

Il motivo del riconoscimento è presto detto: aver saputo trasmettere alle generazioni successive questo inestimabile patrimonio di competenze e conoscenze. L’attestato è stato consegnato dal presidente dalla Camera di commercio Valter Tamburini e dal sindaco Giorgio Del Ghingaro. Regalando al pubblico un bel tuffo nel passato. Come il bagno Quilghini, nato nel 1860 con Giovanni Maria Quilghini. I figli Anastasio Isidoro e Rodolfo divisero la concessione giocando a sorte (a tombola) quale parte tenere: quella di Isidoro, con lo sbocco verso la traversa a mare, ancora oggi porta avanti la tradizione. C’è poi il Danilo, fondato nel 1870 dai Falorni-Birindelli: l’area fu concessa dalle autorità come premio per averle aiutate a catturare due banditi. Il Raffaello risale invece al 1900 (con Raffaello Barsella) ed è traghettato ancora oggi da una famiglia numerosa, il Firenze è del 1920 (con Giuseppe Cerri), tra i primi a sorgere sulla Terrazza della Repubblica, e infine il Lelia, del 1922 (con Eugenio Biancalana): è tra i luoghi in cui si possono celebrare le nozze civili.

d.m.