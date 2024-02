Oltre un milione per i nuovi mezzi

Il primo effetto della transazione è che circa 1 milione e 100 mila euro accantonati prudenzialmente da Sea Ambiente per il rischio di soccombenza nelle cause con Camaiore, adesso tornano liberi e disponibili nel bilancio. La società, d’accordo con la capofila, intende usarli per il piano di investimenti che include l’ammodernamento del parco automezzi e il miglioramento dei servizi a Viareggio. I vertici hanno anche sottolineato che rifiutare 800 mila euro rispetto alla perizia di soli 160 mila, insieme alla prosecuzione della causa per danno d’immagine, avrebbe provocato altre ingenti spese legali passibili di essere giudicate danno erariale, cioè uno spreco, dalla Corte dei conti. Corte più volte richiamata nella disputa che ha visto le liti tra Viareggio e Camaiore, e con le società dei rifiuti.