Oltre 700 tonnellate di lavarone Le “montagne“ rimosse entro oggi

Altro che venti tonnellate, com’era stato calcolato all’inizio. La quantità di lavarone spiaggiato tra il pontile di Tonfano e Fiumetto in realtà supererà le 700 tonnellate. Vere e proprie “montagne“ quelle raccolte negli stabilimenti balneari, con un lavoro incessante che sta andando avanti da giorni e che dovrebbe concludersi entro oggi, con le spiagge di nuovo pulite e agibili. "Più di 40 cassoni, da 10 tonnellate l’uno, sono stati riempiti – spiega il sindaco Alberto Giovannetti – e portati all’impianto Ersu in via Pontenuovo per la selezione e lo smaltimento. Quest’anno purtroppo la mareggiata è arrivata in pieno agosto e non abbiamo potuto fare altro che metterci al lavoro per sgomberare la spiaggia il prima possibile". Una mobilitazione che ha coinvolto anche il presidente del Consorzio mare Versilia Francesco Verona, l’assessore all’ambiente Tatiana Gliori, gli uffici comunali, il capo gabinetto Gabriele Marchetti e gli addetti di Ersu.