Oltre 4 milioni di multe: "Saranno reinvestiti nella sicurezza stradale"

Manutenzione delle infrastrutture stradali e miglioramento della sicurezza per pedoni, diversamente abili e ciclisti: sono i capitoli di spesa che, nel 2023, hanno ricevuto l’attenzione più sostanziosa, da parte dell’amministrazione comunale di Pietrasanta, nell’impiego dei proventi delle sanzioni per le violazioni al codice della strada relative all’annualità precedente. La rendicontazione approvata dalla giunta del sindaco Alberto Giovannetti ha certificato, infatti, oltre 955 mila euro investiti sulla rete viaria nel suo complesso (compresi guard rail, spartitraffico, impianti e attività di controllo sul territorio) e quasi 400 mila per altre finalità legate alla sicurezza in genere, con particolare riguardo alle necessità degli utenti più vulnerabili, alla mobilità dolce e all’educazione stradale per giovani e giovanissimi. E anche per quest’anno sarà possibile mettere mano alle arterie, grazie a oltre 4 milioni di incassi dalle sanzioni elevate dalla polizia municipale nel 2023.

"Questa amministrazione conferma le sue buone attitudini – ha sottolineato il vicesindaco e assessore al bilancio, Francesca Bresciani – di non fare cassa con le multe e investire solo a seguito di effettiva riscossione. Abbiamo rispettato tutti i vincoli di legge e approvato la rendicontazione con quasi due mesi di anticipo, sulla scadenza del 30 aprile: un risultato che non fa solo statistica ma testimonia, da una parte, il grande impegno dei nostri uffici, che ringrazio; dall’altra, la linearità e correttezza che scandiscono, da diversi anni, la gestione finanziaria del Comune e rappresentano una garanzia di stabilità per i nostri concittadini".

Gli accertamenti contravvenzionali complessivi riferiti alla violazione di norme della circolazione stradale ammontano a circa 3 milioni euro, quelli per il mancato rispetto dei limiti di velocità a poco più di 1 milione e 197 mila; tutte somme al lordo dell’accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità, previsto per legge. La rendicontazione sarà trasmessa al Ministero dell’Interno e a quello delle Infrastrutture e dei Trasporti.

