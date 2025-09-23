Oltre 3mila partecipanti. Riscoperto il fascino di sentieri e borghi antichi

Grande successo ha riscosso anche quest’anno la decima edizione di FrancigenAmica, l’evento nato nel 2016 per celebrare e valorizzare il tratto camaiorese della storica Via Francigena. In dieci edizioni sono stati ben 23 mila i partecipanti provenienti da tutta Italia che si sono incamminati su un totale di 486 km, la somma dei 39 tracciati sempre diversi che dal 2016 al 2025 hanno permesso di vivere esperienze, scorci e percorsi sempre nuovi. "Un lavoro immenso di organizzazione, sia mentale che fisica – hanno detto gli organizzatori – che ha richiesto tantissime ore di intervento dello staff di SEI Versilia per ripristinare decine di sentieri di Camaiore, spesso inagibili e quasi dimenticati, con grande beneficio per la comunità".

L’edizione numero dieci non è stata speciale solo per il traguardo simbolico del decennale, ma anche per la partecipazione da record: sono stati oltre 3000 gli iscritti, con 200 bambini e ben 300 cani, segno di come questo evento sia ormai diventato un appuntamento atteso di inizio autunno, sentito e condiviso da famiglie, escursionisti, dog friends e amanti delle esperienze slow travel.

I tre percorsi - breve, medio e lungo - hanno guidato i partecipanti attraverso borghi storici, tratti dell’antica Via Francigena e dei percorsi di Camaiore, sentieri collinari e zone meno conosciute del territorio camaiorese, valorizzando ancora una volta la bellezza e la ricchezza culturale della zona. A colpire in particolare è stata l’eccezionale adesione al percorso medio, dedicato insieme al Rione Marignana alla memoria di Gabriele Politi, con un bellissimo view point da Pedona. Suggestivo anche il percorso lungo composto da un anello di 18 km e un tratto opzionale andata e ritorno di circa di 2 km per salire sulla cresta del Monte Spranga e godere di una vista a dir poco straordinaria.

Grande entusiasmo anche per il percorso breve con attività per bambini. Sono stati oltre 200 i bimbi che, muniti del simpatico “Passaporto del Piccolo Pellegrino”, si sono incamminati nel Centro Storico di Camaiore e dintorni tra personaggi in costume, letture animate, giochi di legno, truccabimbi e visita gratuita al Civico Museo Archeologico di Camaiore.