Olio di Salvatori a Pietrasanta nella Chiesa del Crociale

il pittore Umberto Salvatori, classe 1952, ha donato un suo quadro raffigurante la Sacra Famiglia, olio su tela delle dimensioni di 120 per 160 centimetri, al parroco di San Bartolomeo in Ponterosso, perché venisse posto nella piccola chiesa del Crociale, dedicata alla Sacra Famiglia. Un profondo legame quello tra il pittore Salvatori e don Alessandro che, ancora una volta, viene suggellato da un regalo tanto prezioso. Don Alessandro previato, sacerdote e custode dei beni parrocchiali, si dichiara orgoglioso e commosso di ricevere un simile dono, che dimostra l’amore dell’artista per il territorio e le sue comunità. L’opera oggi nella chiesa del Crociale rispecchia l’animo del Salvatori: il contrasto tra luce ed oscurità riflette un animo riconciliato, uno stato emotivo che trova pace nell’universo dello spirito e nelle figure della fede, specchiate di luce. Il soggetto religioso raffigurato nel quadro pone l’artista versiliese nella posizione di chi sta di fronte a chi ama il bello e da esso viene rapito. Il quadro della Sacra Famiglia si aggiunge ad altre opere dello stesso Salvatori da tempo già collocate nella Chiesa di Pozzi, di cui è parroco il medesimo don Alessandro.