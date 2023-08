Olimpiadi del Cuore Domani via ai galà benefit Oltre 300 ospiti a sera

Ci siamo. Mentre è partita la parentesi sportiva del Mattone del cuore, iniziativa charity promossa dalle Olimpiadi del cuore, sta per aprirsi quella tutta mondana con tre galà esclusivi (ciascuno con 300 ospiti). Quest’anno i fondi sono destinati alla realizzazione del “Primo Soccorso della Pace” a Medjugorje i cui lavori in questi giorni sono arrivati al traguardo della realizzazione del tetto. In Bosnia le Olimpiadi del cuore hanno già realizzato in questi anni orfanotrofi e case di riposo per anziani. Aiuti, con questa edizione, sono previsti anche ad alcune famiglie alluvionate della Romagna e a famiglie in difficoltà del territorio apuo-versiliese.

I temi musicali delle tre serate sono davvero coinvolgenti. Domani sera al Twiga di Marina di Pietrasanta “I grandi successi degli ospiti presenti”, martedì al Tc Italia il tema sarà “La storia della musica italiana e i giovani emergenti”. I ragazzi che si sono consacrati nei talent si misureranno in celeberrime cover e presenteranno i loro successi. Mercoledì 23 al Beach club al Cinquale emozione e sentimento con l’omaggio a Lucio Dalla e Lucio Battisti a 80 anni dalla loro nascita, alla presenza del grande Mogol che riceverà un premio. In questa terza serata tutti gli ospiti (big e giovani) cantano i successi dei due Lucio. Partecipano Gianni Dall’Aglio e Ricky Portera che hanno suonato con i due Lucio e saranno accompagnati da una splendida band. Presentano tutte e tre le serate Carlo Conti e Paolo Brosio.

Gli ospiti musicali che si esibiranno sono Al Bano, Ricchi e Poveri, Matia Bazar, Fausto Leali con Luisa Corna, Jo Squillo, Sandro Giacobbe, Pago. Tra i giovani Le Deva, Tommy Dali e NDG, Manuel Meroni, Kimono e Giada Luppi che oltre ad essere cantante e compositrice è anche campionessa europea di pattinaggio artistico a rotelle. Una delle novità di questa edizione è la realizzazione dell’inno ufficiale delle Olimpiadi del cuore realizzato dal maestro Andrea Caciolli che lo interpreterà al piano. Spazio per la comicità con Dario Ballantini di Striscia la Notizia si esibirà al Twiga con l’imitazione di Vasco Rossi. Tutte e tre le serate sarà presente Ubaldo Pantani protagonista a lungo di “Quelli che il calcio”.

Madrina di questa edizione 2023 del “Mattone del cuore” sarà Valeria Marini. Con lei ci saranno altre bellissime: Matilde Brandi, Cecilia Capriotti, Miriana Trevisan e Sarah Castellana. Sino a questo momento Roberto Mancini e Luciano Spalletti non hanno cancellato la loro presenza. Si tratta dell’ex ct dell’Italia campione d’Europa e del tecnico che proprio in queste ore è subentrato al suo posto. Ci saranno sicuramente l’ex campione del mondo ’82 Antonio Cabrini, Giampaolo Pazzini, Thomas Locatelli, Stefano Bettarini, Chicco Evani, Roberto Mussi, Nicola Legrottaglie, Ciro Capuano.