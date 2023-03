Ok cittadinanza onoraria a Ciulla e Pisano Istituito il premio Cosci

L’ufficialità è arrivata lunedì in sede di commissione statuto e regolamenti: gli artisti Girolamo Ciulla (nella foto) e Tano Pisano verranno insigniti della cittadinanza onoraria di Pietrasanta. La proposta di conferimento, votata all’unanimità, è un tributo al legame tra i due artisti – Ciulla ultratrentennale e Pisano in modo definitivo dal 2016 – e la città. "Grazie alla loro attività – dice Antonio Tognini, capogrupo Lega e presidente della commissione – Ciulla e Pisano hanno anche incentivato tanti giovani italiani e stranieri a intraprendere la strada dell’arte". Il passaggio definitivo avverrà al prossimo consiglio comunale. Stesso discorso per l’istituzione, anche questa votata in commissione, del premio intitolato al compianto artista pietrasantino Romano Cosci, iniziativa che consiste in una borsa di studio per gli studenti diplomati al liceo artistico “Stagi“.

d.m.