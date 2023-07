"Ok alla mappatura" Cna plaude la scelta

VERSILIA

"Censimento e mappatura certificheranno la disponibilità delle spiagge". La Cna ritiene positiva la decisione del Governo di effettuare il censimento delle concessioni di tutti i beni, compresi quelli riferibili al demanio marittimo, lacuale e fluviale ad uso turistico e ricreativo. Lo scopo è avere dati aggiornati sulla presenza di stabilimenti balneari che hanno in affidamento le spiagge italiane, parte del demanio pubblico: il Governo ha annunciato che la mappatura verrà terminata entro l’estate 2023 ed è stata accolta con entusiasmo dagli operatori come possibile via d’uscita contro la ’mannaia’ della Bolkeastein. L’ultima proroga sulle concessioni era arrivata con il decreto Milleproroghe, che aveva spostato la scadenza al 31 dicembre 2024, differibile di un ulteriore anno in caso di “contenziosi o impedimenti per i Comuni che devono mettere a gara le coste”, norma poi dichiarata illegittima dal Consiglio di Stato. "Censimento e mappatura – dichiara Cristiano Tomei, coordinatore nazionale Cna Balneari – quest’ultima già in atto attraverso il lavoro del tavolo tecnico attivato da Palazzo Chigi, non potranno che certificare la disponibilità del bene - e non la scarsità - per nuove iniziative imprenditoriali in aderenza ai principi comunitari del mercato e la concorrenza. Si darà così certezza del proprio futuro a 30mila piccole imprese balneari italiane rendendo, di fatto, inapplicabile la direttiva Bolkestein concludendo, inoltre, una vertenza con l’Europa su un settore strategico per il nostro turismo".