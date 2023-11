Oggi recruiting day alla Bertelli. Addetti mensa e pulizie. Occasioni nei supermarket

Secondo appuntamento con il Recruiting day a Villa Bertelli. Stamani dalle 9.30 alle 13, tutti invitati per l’iniziativa dell’ufficio Informagiovani del Comune di Forte dei Marmi svolta in collaborazione con le principali agenzie per il lavoro della zona.

La giornata sarà dedicata alla ricerca di figure professionali quali addetti alla mensa, addetti alle pulizie, addetti gdo (cassieri, scaffalasti ecc.) impiegati e categiorie protette. "Lo scorso appuntamento è stato un successo, una soddisfazione per i partecipanti e per noi organizzatori – commenta Michele Pellegrini, presidente del consiglio comunale – Anche per questo siamo lieti di dare notizia del nuovo Recruiting day, che fornirà una nuova occasione, a tutti i partecipanti, di fare rete tra coloro che sono alla ricerca di un occupazione e le aziende in cerca di personale. Credo che queste giornate possano essere una buona occasione per far incontrare la domanda con l’offerta, e per i giovani un ottimo modo di conoscere le opportunità in zona e presentare direttamente la propria candidatura". Per partecipare al Recruiting day è necessario iscriversi inviando il proprio nominativo e un recapito alla mail [email protected]. Stamani saranno numerose le aziende pronte a aprire un dialogo con tutti i candidati presenti al fine di valutarne il profilo. Nel mese di gennaio tra l’altro è già in programma un nuovo Recruiting day, destinato questa volta alla categoria professionale degli addetti alle vendite con la prospettiva delle tante assunzioni per la stagione 2024.

Fra.Na.