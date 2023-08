Oggi Margherita compie 99 anni

Un compleanno davvero lusinghiero per Margherita

Brambilla, da tutti conosciuta come Zonzi. Oggi infatti festeggia ben 99 anni, sfoderando quel sorriso che è ormai il suo inconfondibile biglietto da visita e che ha caratterizzato un po’ tutta la sua vita. La signora Margherita, dal look impeccabile, si è fatta apprezzare infatti per quel carattere gioviale e di grande energia che le ha permesso di continuare a coltivare amicizie. E oggi, sicuramente, festeggerà alla grande. Tanti auguri da Francesca, Isabella, Agostino, Michela, Zaira e dalla nostra redazione.