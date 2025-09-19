Oggi le cerimonie per la liberazione della città

Saranno le iniziative del Comune e di Croce Verde e Anpi a scandire l’81° anniversario della liberazione di Pietrasanta dal nazifascismo. Si parte stamani con le cerimonie promosse dal Comune: alle 9 a Strettoia sarà desposto un mazzo di fiori al monumento alla Linea Gotica e così pure alle 9,30 sul viale Apua al cippo dedicato al soldato americano Sadao Munemori. Il terzo tributo si terrà alle 9,45 al cippo dell’Osterietta, dove quattro civili furono fucilati durante la ritirata delle truppe tedesche. Alle 10 le celebrazioni si sposteranno in città. Alle sede municipale di via Capriglia sarà svelata la targa commemorativa per la medaglia d’argento al merito civile assegnata a Pietrasanta nel 2018, a cui seguirà il corteo fino in piazza Statuto alla presenza di istituzioni, studenti, associazioni combattentistiche e forze dell’ordine. La cerimonia ufficiale avverrà alle 10,30 ai piedi del monumento ai Caduti di tutte le guerre, a cui parteciperà anche una delegazione della base statunitense di Camp Darby. Le celebrazioni si concluderanno infine in piazza Matteotti, all’interno del vecchio municipio, con l’inaugurazione di una mostra fotografica che raccoglie le immagini scattate dagli studenti del "Berufskolleg Ost" (Bko) di Essen durante una visita a Sant’Anna di Stazzema: l’esposizione sarà visitabile fino al 6 ottobre da lunedì a venerdì in orario 9-12.

Domani, invece, toccherà all’iniziativa promossa dalla Croce Verde in collaborazione con la sezione Anpi "Gino Lombardi" di Pietrasanta. L’appuntamento è dalle 17 alle 19 con la presentazione del libro "I crimini fascisti in Versilia-Le atrocità della Guardia nazionale repubblicana, della X Mas e della Brigata Nera". Interverranno il presidente della Croce Verde Gabriele Dalle Luche, il presidente della sezione "Gino Lombardi" Giovanni Cipollini, quello dell’Anpi provinciale Filippo Antonini e quello dell’Anpi Valle del Serchio e Garfagnana Carlo Giuntoli.

d.m.