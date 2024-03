Oggi il webinar sui bandi per i contributi

Sono quattro i bandi promossi dalla Camera di Commercio Toscana Nord Ovest per il 2024 e che saranno al centro del webinar gratuito che Cna Lucca, in collaborazione con Finart CNA, CNA Pisa e CNA Massa Carrara, ha organizzato oggi alle 16.

"La CCIAA ha deliberato un bando per la concessione di contributi alle imprese che hanno subito danni in conseguenza degli eventi alluvionali di ottobre e novembre 2023 - spiega il direttore Cna Lucca, Stephano Tesi - ll bando ha uno stanziamento complessivo di euro 683.333 incrementato con le risorse messe a disposizione da Unioncamere nazionale per le calamità naturali. I contributi sono concessi nella misura del 50% delle spese riconosciute come ammissibili e regolarmente documentate fino ad un massimo di 5 mila euro per le imprese della provincia di Lucca, Massa Carrara e Pisa colpite dagli eventi alluvionali, e sono ammesse le imprese che hanno già presentato il C1 tramite il portale della Regione Toscana. ll Bando aprirà il 20 marzo, alle ore 10, con il rischio di chiusura per esaurimento fondi entro la mattinata".

Nell’incontro di oggi, cui sarà possibile partecipare da remoto, tramite collegamento al link www.cnalucca.it, sia in presenza alla sede della Cna, da dove Chiara di Sacco, amministratrice delegata di Finart Cna, coordinerà gli interventi di Serena Deales, Francesca Pellegrini e Jaira Veracini, verrà illustrato come poter partecipare ai bandi aperti a tutti i settori economici che danno accesso a oltre due milioni di euro.