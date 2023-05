Oggi i funerali di Vari Sarà sepolta in città

Dopo le lacrime della comunità artistica internazionale e i tanti aneddoti e ricordi, è giunto il momento dell’ultimo saluto a Sophia Vari, la nota scultrice di origine greca scomparsa nei giorni scorsi all’età di 83 anni a causa di un brutto male di cui soffriva da tempo. I funerali si terranno oggi nella chiesa ortodossa di Parigi, cerimonia alla quale sono attesi una moltitudine di parenti, amici e naturalmente artisti. Anche la Piccola Atene farà la sua parte visto che diverse persone, in particolare artigiani e amici, tra ieri e stamani si sono messe in marcia verso la capitale francese.

Sapendo già, e questa è una notizia trapelata in questi giorni, che ci sarà un altro abbraccio da parte della città di Pietrasanta, stavolta in eterno. La Vari ha espresso infatti la volontà di riposare per sempre al cimitero comunale di Pietrasanta, sulla Sarzanese, struttura che ospita numerosi personaggi illustri tra cui l’artista franco-polacco Igor Mitoraj, scomparso nel 2014. Un desiderio che l’artista condivide con il marito, l’artista Fernando Botero – che ha da poco compiuto 91 anni – conosciuto nel 1978 e come lei innamorato della Piccola Atene tanto da comprar casa lungo la salita che da piazza Duomo conduce alla Rocca di Sala. Fino alla decisione, appunto, di essere sepolto qui in città. Per la tumulazione della Vari, però, l’iter non sarà rapidissimo visto che tra autorizzazioni e permessi andranno sbrigate diverse pratiche che richiederanno diversi giorni e che vedono il Comune in costante collegamento con i familiari dei due artisti.

d.m.