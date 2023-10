Oggi grande festa pellegrina e gemellaggio

Valpromaro, sul confine tra Camaiore e Massarosa celebra una giornata particolare: la Festa Pellegrina, evento annuale diventato tradizione per la comunità. Questo anno la festa diventa un evento unico, perché si annuncia il gemellaggio fra Valpromaro e Grañon, due comunità gemelle sui cammini d’Europa. E’ il primo gemellaggio a livello internazionale fra due strutture sul Cammino di Santiago e la Via Francigena. Il programma: alle 9.30 annuncio del gemellaggio tra la Casa del Pellegrino e l’Hospital de Peregrinos “Son Juan Bautista“ di Grañon. Alle 9.50 la messa, alle 11 celebrazioni di attività a Valpromaro di accoglienza pellegrina. Alle 12.30 pranzo in piazza e alle 14.30 intrattenimento a sorpresa.