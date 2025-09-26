Oggi convegno sulla Bolkestein. Gli esperti di diritto a confronto per affrontare il futuro-spiagge

"La tutela delle concessioni balneari oltre la Bolkestein" è il tema del convegno scientifico-legale che oggi dalle 15 si svolgerà alla Capannina Di Franceschi organizzato dall’associazione Fortemente Noi, presieduta da Monica Balloni. Al centro la complessa problematica della durata delle concessioni balneari in Italia e della corretta applicazione della direttiva Bolkestein sulla libertà di stabilimento delle imprese che operano nell’Unione europea nel settore dei servizi. La questione ha attraversato il dibattito politico e socio- economico non solo in Italia da quasi venti anni, creando forti tensioni tra gli operatori e una situazione di grande confusione e contrasti giurisprudenziali nelle decisioni della Corte di giustizia europea, della giustizia amministrativa e della Cassazione a Sezioni unite, della Corte costituzionale. Il convegno si pone l’obiettivo di fare una riflessione sulla complessa questione che vada oltre la Bolkestein e ricostruisca i rapporti tra le istituzioni europee e l’ordinamento costituzionale nazionale per applicare quel principio di sussidiarietà che costituisce la base giuridica fondamentale del diritto dell’Unione inserita nei trattati. Lo scopo dell’incontro è quello di evitare che un settore tradizionalmente estraneo alla disciplina degli appalti europei, per essere le concessioni balneari delle concessioni di beni, possa per il futuro continuare a generare quei conflitti interni tra le massime istituzioni politiche e giudiziarie nazionali, che hanno amplificato e alimentato il caos nello sviluppo e nella tenuta di un settore trainante dell’economia italiana, fatto da decine di migliaia di microimprese nella maggioranza a conduzione familiare. Il convegno, sarà moderato dal giornalista Massimo Levantaci; prevista la partecipazione di Giuseppe Napoletano, presidente emerito di sezione della Cassazione e del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche. Interventi del professor Fabio Pacini docente di Diritto Costituzionale e Pubblico all’Università della Tuscia di Viterbo; della professoressa Francesca Cangelli ordinario di Diritto Amministrativo all’Università di Foggia; dell’avvocato Vincenzo De Michele del foro di Foggia; della dottoressa Michela Guidi; dell’avvocato Gabriella Guida del foro di Foggia; dell’avvocato Ettore Nesi del foro di Firenze e dell’avvocato Roberto Righi del foro di Pistoia.