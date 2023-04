Oggi contrade...in corsa per la gara da seguire pure su maxischermo

Ecco il giorno della Staffetta delle Contrade. Dalle 17 sarà possibile seguire la gara in diretta allo stadio Buon Riposo dove verrà allestito un maxischermo oppure da casa, sul canale 88 del digitale terreste. Ci sarà il divieto assoluto di transito all’interno dell’area di gara, le targhe degli eventuali trasgressori verranno rilevate dalla polizia municipale che provvederà in un secondo momento ad inviare i verbali a casa. Il percorso copre circa 11 chilometri con partenza dallo Stadio Comunale; i partecipanti attraverseranno i territori di ogni singola contrada rispettivamente in questo ordine: Pozzi (Contrada il Pozzo), Querceta (Contrada la Quercia), Madonnina dei Pagliai (Contrada la Madonnina), Vaiana (Contrada il Ponte), la Cugnia (Contrada il Ranocchio), Frasso (Contrada la Cervia), Marzocchino (Contrada il Leon d’Oro) e Ripa (Contrada la Lucertola). Solitamente ai due stranieri sono affidati la partenza ed il tratto fra Frasso e Marzocchino. La corsa si concluderà con il ritorno al Buon Riposo dove gli atleti in gara dovranno effettuare un giro di campo.