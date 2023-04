Offese sui social Pd: "Il vice del Mediceo venga subito rimosso"

"Il vice presidente della Fondazione Terre Medicee venga rimosso dopo le offese sui social ai consiglieri di opposizione".Il Pd non intende soprassedere in merito agli insulti a margine della vicenda della gara di appalto per la gestione del ristoro di Palazzo Mediceo. "Non sarebbe stato nulla – evidenzia il Pd – se un attimo dopo, un giorno dopo, una settimana dopo, ci si fosse resi conto di avere esagerato e si fosse cercato di riparare, ma purtroppo questo non è capitato. Anzi, è addirittura delle ultime ore la pubblicazione sui social di altri complimenti verso i consiglieri comunali di Creare Futuro che sono definiti come “i dementi di Creare Muro” che “continuano a scrivere scemenze”. Ci viene allora da pensare che questa vicenda sia sfuggita di mano a chi avrebbe la responsabilità istituzionale. Siamo politicamente obbligati a chiedere la rimozione dall’incarico del vice presidente della Fondazione e la sua sostituzione con una persona più adeguata al ruolo e al livello del nostro Mediceo"