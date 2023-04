"Offese inaccettabili" M5S sul bando per il bar

Il Movimento 5 Stelle della Versilia esprime solidarietà all’opposizione che ha sollevato perplessità sulla manifestazione di interesse per l’affidamento del bar al Mediceo, ed è stata oggetto di offese sui social da parte dell’attuale gestore del punto ristoro a palazzo Mediceo e del vice presidente della Fondazione. "La critica perchè il concessionario si fosse messo a cercare personale da assumere ancora prima che uscisse il bando per l’assegnazione del servizio – evidenzia M5S – fa parte della normale dialettica politica. In seguito, dopo alcune spiegazioni fornite dal direttore della Fondazione Terre Medicee la cosa sembrava chiarita. Invece i due giovani consiglieri comunali che se ne erano occupati sono stati bersagliati da pesanti insulti, sia da parte del gestore del punto ristoro che, cosa più grave, dal vice presidente della Fondazione stessa, con epiteti come: poveracci, inetti, scemi e frasi come “Lasciate libera Seravezza dalla vostra rogna”. Solo perchè i due consiglieri hanno fatto bene il loro lavoro".