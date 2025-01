Occupy Comune. Inizia l’Atto IV

Dall’accampata sotto al Municipio alle assemblee, le discussioni e le proposte partecipate, aperte e concrete, organizzate da Brigata Mutuo Sociale per l’Abitare, Unione Inquilini e ASIA, che ha visto alzare, tra striscioni e musica, le voci e le richieste delle associazioni per un tavolo di lavoro sociale e condiviso tra le realtà del territorio per affrontare e risolvere, insieme, i problemi dell’abitare. Un percorso che segnerà, sabato 11 gennaio alle 15, con la mobilitazione cittadina "Circondiamo il Palazzo", l’Atto IV, come definito e intitolato dal presidio stesso di "Occupy Comune", per richiedere all’amministrazione il diritto all’abitare, così come alla salute e a quelli fondamentali, per "una nuova visione di città, perché i soldi devono servire per ristrutturare scuole e case popolari, comprare scuolabus e creare servizi sociali, dare risposte ai bisogni reali dei cittadini, creando lavoro e mutualismo contro la precarietà".